«Грандиозный успех». Комментатор Керимов оценил результаты «Карабаха» в Лиге чемпионов

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказал мнение о выступлении «Карабаха» в общем этапе Лиги чемпионов.

«Карабах» — очень хорошая, тренерская команда Гурбана Гурбанова с понятным стилем, при этом играющая смело, с отличными подключением фланговых защитников. Их результаты — грандиозный успех для представителя очень скромного чемпионата с, наверное, самым слабым составом по меркам Лиги чемпионов», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После семи игр в общем этапе Лиги чемпионов «Карабах» набрал 10 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 21 очко.