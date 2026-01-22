Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Грандиозный успех». Комментатор Керимов оценил результаты «Карабаха» в Лиге чемпионов

«Грандиозный успех». Комментатор Керимов оценил результаты «Карабаха» в Лиге чемпионов
Комментарии

Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов высказал мнение о выступлении «Карабаха» в общем этапе Лиги чемпионов.

«Карабах» — очень хорошая, тренерская команда Гурбана Гурбанова с понятным стилем, при этом играющая смело, с отличными подключением фланговых защитников. Их результаты — грандиозный успех для представителя очень скромного чемпионата с, наверное, самым слабым составом по меркам Лиги чемпионов», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После семи игр в общем этапе Лиги чемпионов «Карабах» набрал 10 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 21 очко.

Материалы по теме
Эксперт турецкого футбола: Тедеско работает в «Фенербахче» эффективнее Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android