Каземиро обратился к болельщикам на фоне новости об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро, который покинет команду по окончании нынешнего сезона, обратился к болельщикам «красных дьяволов».

«Нужно знать, когда этап подходит к концу. Нужно знать, когда следует попрощаться, когда чувствуешь, что тебя будут помнить и уважать вечно. Четыре месяца, чтобы отдать все силы ради этой эмблемы и нашей цели.

Вечное уважение и привязанность к «Манчестер Юнайтед», а также к его замечательным болельщикам. Навсегда «красный дьявол», — написал Каземиро.

Футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в 2022 году. За этот период 33-летний полузащитник принял участие в 146 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Каземиро составляет € 8 млн.

