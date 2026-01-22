Хавбек «Челси» Коул Палмер может перейти в «Манчестер Юнайтед» — Sky Sports

Полузащитник «Челси» Коул Палмер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне игрок стал важной фигурой в команде, однако его беспокоили травмы, что привело к сообщениям о том, что он скучает по дому и может сменить клуб. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, английский полузащитник хочет вернуться в Манчестер, откуда он родом. В связи с этим существует вероятность его перехода в «Манчестер Юнайтед». Палмер пропустил недавний матч Лиги чемпионов, и тренер Лиам Росеньор на пресс-конференции после игры сообщил, что это решение было принято в качестве меры предосторожности. Игрок почувствовал дискомфорт после предыдущей встречи.

После победы над «Пафосом» «Челси» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Лиги чемпионов УЕФА с 13 очками после семи матчей. Для обеспечения прямого выхода в 1/16 финала команде необходимо выиграть следующую встречу. В текущем сезоне Палмер провёл 13 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Transfermarkt оценивает игрока в € 120 млн.