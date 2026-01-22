Круговой опубликовал пост, посвящённый голу Мойзеса в товарищеском матче ЦСКА с «Акроном»

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост, посвящённый голу своего одноклубника Мойзеса, забитого со штрафного удара в товарищеском матче армейцев с тольяттинским «Акроном» (3:1).

«Это я смотрю и думаю: «Ну куда он собрался бить». Как я ошибался! Всех с победой! Пашем, работаем дальше», — подписал фото Круговой в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Кругового

Защитник ЦСКА Мойзес вывел армейцев вперёд на 74-й минуте, реализовав удар со штрафного.

В текущем сезоне эти соперники уже трижды играли между собой в официальных турнирах. Игра в Мир РПЛ завершилась в пользу ЦСКА (3:1). В Фонбет Кубке России один матч выиграли армейцы (3:2), другой — «Акрон» (1:1, 5:4 пен.).

После 18 встреч в чемпионате России ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Акрон» располагается на девятой строчке, у команды в активе 21 очко.