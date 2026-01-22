Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой опубликовал пост, посвящённый голу Мойзеса в товарищеском матче ЦСКА с «Акроном»

Круговой опубликовал пост, посвящённый голу Мойзеса в товарищеском матче ЦСКА с «Акроном»
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост, посвящённый голу своего одноклубника Мойзеса, забитого со штрафного удара в товарищеском матче армейцев с тольяттинским «Акроном» (3:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти, Россия
0:1 Дзюба – 29'     1:1 Мусаев – 42'     2:1 Мойзес – 74'     3:1 Попович – 85'    

«Это я смотрю и думаю: «Ну куда он собрался бить». Как я ошибался! Всех с победой! Пашем, работаем дальше», — подписал фото Круговой в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Кругового

Защитник ЦСКА Мойзес вывел армейцев вперёд на 74-й минуте, реализовав удар со штрафного.

В текущем сезоне эти соперники уже трижды играли между собой в официальных турнирах. Игра в Мир РПЛ завершилась в пользу ЦСКА (3:1). В Фонбет Кубке России один матч выиграли армейцы (3:2), другой — «Акрон» (1:1, 5:4 пен.).

После 18 встреч в чемпионате России ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Акрон» располагается на девятой строчке, у команды в активе 21 очко.

Материалы по теме
ЦСКА победил «Акрон» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android