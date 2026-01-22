Скидки
Экс-футболиста РПЛ обвинили в изнасиловании

Бывшего центрального защитника «Рубина» Карлоса Самбрано, а также других футболистов перуанского клуба «Альянса Лима» Мигеля Трауко и Серхио Пенью обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает Montevideo Portal.

По информации источника, молодая аргентинская девушка заявила, что указанные футболисты совершили в отношении неё насильственные действия в одном из отелей Монтевидео. Подчёркивается, что пострадавшая изначально была знакома с Самбрано, с которым она встретилась за несколько часов до инцидента. Девушка прошла медицинское обследование и предоставила для анализа свою одежду.

Самбрано являлся футболистом «Рубина» с 2016 по 2018 год. В составе казанской команды перуанец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Самбрано играет за команду «Альянса Лима» с января 2023 года.

