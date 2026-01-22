Жоан Лапорта рассказал, когда пройдут выборы президента «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, когда пройдут выборы на занимаемую им должность в клубе. По итогам встречи совета директоров каталонского клуба было принято решение провести выборы 15 марта.

«Это будет 15 марта», — приводит слова Лапорты пресс-служба на официальной странице клуба в социальной сети Х.

Новый президент сине-гранатовых официально вступит в должность 1 июля.

С 2021 года этот пост занимает Жоан Лапорта, он будет баллотироваться на новый срок. Конкуренцию ему составят Виктор Фонт, Хавьер Вилахоана и Марк Сирия.

После 20 матчей испанской Ла Лиги «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на одно очко.