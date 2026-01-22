Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоан Лапорта рассказал, когда пройдут выборы президента «Барселоны»

Жоан Лапорта рассказал, когда пройдут выборы президента «Барселоны»
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, когда пройдут выборы на занимаемую им должность в клубе. По итогам встречи совета директоров каталонского клуба было принято решение провести выборы 15 марта.

«Это будет 15 марта», — приводит слова Лапорты пресс-служба на официальной странице клуба в социальной сети Х.
Новый президент сине-гранатовых официально вступит в должность 1 июля.

С 2021 года этот пост занимает Жоан Лапорта, он будет баллотироваться на новый срок. Конкуренцию ему составят Виктор Фонт, Хавьер Вилахоана и Марк Сирия.

После 20 матчей испанской Ла Лиги «Барселона» набрала 49 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая мадридский «Реал» на одно очко.

Материалы по теме
Лапорта выиграл 19 трофеев с «Барселоной», это второй результат среди президентов клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android