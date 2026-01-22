Скидки
Игорь Дивеев высказался о дебютном матче в составе «Зенита»

Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от дебютной игры в составе сине-бело-голубых. Сегодня, 22 января, команда Сергея Семака разгромила «Шанхай Порт» со счётом 4:1. Дивеев вышел на поле с первых минут и отыграл первый тайм. Санкт-петербургская команда пропустила на 90-й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Энрике – 11'     2:0 Педро – 20'     3:0 Соболев – 71'     4:0 Ерохин – 81'     4:1 Чинхун – 90'    

— С дебютом за «Зенит», Игорь! Поделитесь впечатлениями от первой игры за сине-бело-голубых.
— Спасибо большое за поздравление. Сыграл! По поводу игры: интересный матч, в первом тайме мы больше контролировали мяч, было очень много подходов, которые надо было реализовать.

— «0» за спиной для защитника – это всегда приятно, тем более в дебютном матче?
— Конечно. Это главная задача защитников и вратаря, чтобы «сыграть на ноль». Каждый из нас ставит перед собой такую задачу, — приводит слова Дивеева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029.

Игорь Дивеев дебютирует за «Зенит» в матче с «Шанхай Порт»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

