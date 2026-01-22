Евгений Ловчев: только Дзюба может определить, когда ему заканчивать карьеру

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Только Дзюба может определить, когда ему заканчивать карьеру. Кто‑то может говорить, что он заполнил всё информационное пространство. Кому‑то он может не нравиться… Но мы говорим о футболе. Дзюба в нашем сегодняшнем футболе — выдающийся игрок», — сказал Ловчев в эфире «МАТЧ Премьер».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 16 матчей в чемпионате России, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

После 18 встреч Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.