Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Ловчев: только Дзюба может определить, когда ему заканчивать карьеру

Евгений Ловчев: только Дзюба может определить, когда ему заканчивать карьеру
Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Только Дзюба может определить, когда ему заканчивать карьеру. Кто‑то может говорить, что он заполнил всё информационное пространство. Кому‑то он может не нравиться… Но мы говорим о футболе. Дзюба в нашем сегодняшнем футболе — выдающийся игрок», — сказал Ловчев в эфире «МАТЧ Премьер».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 16 матчей в чемпионате России, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

После 18 встреч Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Заур Тедеев: в том, что капитаном «Акрона» будет Артём Дзюба, нет никакого сомнения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android