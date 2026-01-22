«МЮ» рассчитывает освободить место в фонде заработной платы после ухода Каземиро — Уилер

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро покинет клуб по окончании текущего сезона. Это решение было принято ранее и связано с тем, что клуб и не собирался продлевать контракт с игроком, который получает зарплату в размере £ 375 тыс. (€ 431 тыс.) в неделю. Журналист Daily Mail Крис Уилер сообщил об этом в социальной сети Х.

В клубе рассчитывают, что уход игрока позволит значительно освободить место в фонде заработной платы. Каземиро подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2022 году, перейдя из мадридского «Реала». За время пребывания в клубе 33-летний полузащитник провёл 146 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и сделав 13 результативных передач.