Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» рассчитывает освободить место в фонде заработной платы после ухода Каземиро — Уилер

«МЮ» рассчитывает освободить место в фонде заработной платы после ухода Каземиро — Уилер
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро покинет клуб по окончании текущего сезона. Это решение было принято ранее и связано с тем, что клуб и не собирался продлевать контракт с игроком, который получает зарплату в размере £ 375 тыс. (€ 431 тыс.) в неделю. Журналист Daily Mail Крис Уилер сообщил об этом в социальной сети Х.

В клубе рассчитывают, что уход игрока позволит значительно освободить место в фонде заработной платы. Каземиро подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2022 году, перейдя из мадридского «Реала». За время пребывания в клубе 33-летний полузащитник провёл 146 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и сделав 13 результативных передач.

Материалы по теме
Каземиро обратился к болельщикам на фоне новости об уходе из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android