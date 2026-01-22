Агент Скопинцева отреагировал на слова Гусева о штрафе защитника за неявку на сбор

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева, считает, что нет оснований для назначения штрафа игроку по причине неявки на сбор бело-голубых. Ранее главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил, что Скопинцев будет оштрафован за несвоевременный приезд на зимние сборы команды.

«Ребят, вы все помните точную дату окончания вашего загранпаспорта? Я, допустим, не помню. В каждом клубе есть определённые люди, которые контролируют данные процессы. Плюс ко всему история с паспортом и понимание всеобщее по ситуации возникло ещё в конце декабря, месяц назад. Нет смысла сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, почему паспорт делали целый месяц. Оснований для штрафа я лично никаких не вижу», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Скопинцев играет в «Динамо» с января 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

