Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Скопинцева отреагировал на слова Гусева о штрафе защитника за неявку на сбор

Агент Скопинцева отреагировал на слова Гусева о штрафе защитника за неявку на сбор
Комментарии

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева, считает, что нет оснований для назначения штрафа игроку по причине неявки на сбор бело-голубых. Ранее главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил, что Скопинцев будет оштрафован за несвоевременный приезд на зимние сборы команды.

«Ребят, вы все помните точную дату окончания вашего загранпаспорта? Я, допустим, не помню. В каждом клубе есть определённые люди, которые контролируют данные процессы. Плюс ко всему история с паспортом и понимание всеобщее по ситуации возникло ещё в конце декабря, месяц назад. Нет смысла сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, почему паспорт делали целый месяц. Оснований для штрафа я лично никаких не вижу», — приводит слова Агузарова «Матч ТВ».

Скопинцев играет в «Динамо» с января 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
В «Динамо» сообщили, что оштрафуют Скопинцева за отсутствие на сборе

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android