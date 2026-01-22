«Аль-Хиляль» уверенно обыграл клуб «Аль-Фейха», эта победа — 13-я подряд в Про-Лиге

Завершился матч 17-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Фейха». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва, Россия). Победу со счётом 4:1 праздновали футболисты клуба «Аль-Хиляль».

Счёт в матче открыл полузащитник клуба «Аль-Фейха» Фэшн Сакала на 14-й минуте. Хавбек «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич на 37-й минуте счёт сравнял. На 45-й минуте вратарь гостей Орландо Москера записал на свой счёт автогол. Мохаммед Канно забил третий мяч хозяев поля на 61-й минуте. Нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо на 90-й минуте забил гол и установил окончательный счёт в матче.

После 16 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Фейха» располагается на 13-й строчке, у команды 14 набранных очков.