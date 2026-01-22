Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Хиляль — Аль-Фейха, результат матча 22 января 2026, счёт 4:1, 17-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» уверенно обыграл клуб «Аль-Фейха», эта победа — 13-я подряд в Про-Лиге
Комментарии

Завершился матч 17-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Фейха». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв (Москва, Россия). Победу со счётом 4:1 праздновали футболисты клуба «Аль-Хиляль».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 17-й тур
22 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
0:1 Сакала – 14'     1:1 Милинкович-Савич – 37'     2:1 Москера – 45'     3:1 Канно – 61'     4:1 Леонардо – 90'    

Счёт в матче открыл полузащитник клуба «Аль-Фейха» Фэшн Сакала на 14-й минуте. Хавбек «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич на 37-й минуте счёт сравнял. На 45-й минуте вратарь гостей Орландо Москера записал на свой счёт автогол. Мохаммед Канно забил третий мяч хозяев поля на 61-й минуте. Нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо на 90-й минуте забил гол и установил окончательный счёт в матче.

После 16 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» набрал 44 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Фейха» располагается на 13-й строчке, у команды 14 набранных очков.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
