«Игорь, а тебе идёт». «Зенит» опубликовал фото Дивеева в игровой форме

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале опубликовала фотографию центрального защитника Игоря Дивеева в игровой форме. Сегодня, 22 января, команда Сергея Семака разгромила «Шанхай Порт» со счётом 4:1. Дивеев вышел на поле с первых минут и отыграл первый тайм. Санкт-петербургская команда пропустила на 90-й минуте.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«Игорь, а тебе идёт», — написано в публикации сине-бело-голубых.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

