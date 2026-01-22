«Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Кадисии», на счету Карима Бензема — гол

Завершился матч 17-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Кадисия» и «Аль-Иттихад». Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты клуба «Аль-Кадисия».

Счёт в матче открыл нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, успешно реализовав 11-метровый удар на 29-й минуте. Спустя восемь минут форвард «Аль-Кадисии» Хулиан Киньонес счёт сравнял. На 59-й минуте Киньонес сделал дубль.

После 16 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» набрала 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Аль-Иттихад» располагается на шестой строчке, у команды 27 набранных очков.