Главная Футбол Новости

Аль-Кадисия — Аль-Иттихад, результат матча 22 января 2026, счёт 2:1, 17-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Иттихад» проиграл «Аль-Кадисии», на счету Карима Бензема — гол
Комментарии

Завершился матч 17-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Кадисия» и «Аль-Иттихад». Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты клуба «Аль-Кадисия».

Саудовская Аравия — Про-Лига . 17-й тур
22 января 2026, четверг. 20:30 МСК
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Окончен
2 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
0:1 Бензема – 29'     1:1 Киньонес – 37'     2:1 Киньонес – 59'    

Счёт в матче открыл нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, успешно реализовав 11-метровый удар на 29-й минуте. Спустя восемь минут форвард «Аль-Кадисии» Хулиан Киньонес счёт сравнял. На 59-й минуте Киньонес сделал дубль.

После 16 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» набрала 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Аль-Иттихад» располагается на шестой строчке, у команды 27 набранных очков.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
