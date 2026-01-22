Дивеев — о дебюте за «Зенит»: говорят, что форма мне идёт! Приятно слышать, поверю

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев сделал публикацию в своём телеграм-канале после победы сине-бело-голубых в товарищеском матче с «Шанхай Порт» (4:1), в котором он дебютировал за команду. Футболист отыграл первый тайм.

«Всем привет и всех с победой! Рад сыграть первый матч за «Зенит». Отдельное спасибо нашим болельщикам! Читаю все ваши комментарии. Впереди много работы! Сборы продолжаются!

А ещё говорят, что форма мне идёт! Приятно слышать, поверю», — написал Дивеев.

Ранее пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале выложила фото защитника в форме команды с комментарием: «Игорь, а тебе идёт».

