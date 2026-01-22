Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дивеев — о дебюте за «Зенит»: говорят, что форма мне идёт! Приятно слышать, поверю

Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев сделал публикацию в своём телеграм-канале после победы сине-бело-голубых в товарищеском матче с «Шанхай Порт» (4:1), в котором он дебютировал за команду. Футболист отыграл первый тайм.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Энрике – 11'     2:0 Педро – 20'     3:0 Соболев – 71'     4:0 Ерохин – 81'     4:1 Чинхун – 90'    

«Всем привет и всех с победой! Рад сыграть первый матч за «Зенит». Отдельное спасибо нашим болельщикам! Читаю все ваши комментарии. Впереди много работы! Сборы продолжаются!

А ещё говорят, что форма мне идёт! Приятно слышать, поверю», — написал Дивеев.

Ранее пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале выложила фото защитника в форме команды с комментарием: «Игорь, а тебе идёт».

Фото
«Игорь, а тебе идёт». «Зенит» опубликовал фото Дивеева в игровой форме

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Новости. Футбол
