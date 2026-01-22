Скидки
Фрайбург — Маккаби Тель-Авив, результат матча 22 января 2026, счет 1:0, 7-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Фрайбург» одержал победу над «Маккаби» из Тель-Авива с минимальным счётом в матче ЛЕ
Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Фрайбург» (Германия) и «Маккаби» Тель-Авив (Израиль). Игра проходила на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
1 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Матанович – 82'    

Единственный гол во встрече забил нападающий «Фрайбурга» Игор Матанович на 82-й минуте.

На данный момент, после семи матчей Лиги Европы «Фрайбург» набрал 17 очков и занимает третье место. «Маккаби» заработал одно очко и располагается на 35-й строчке.

В следующем туре «Фрайбург» на выезде сыграет с «Лиллем», а «Маккаби» на домашнем стадионе встретится с «Болоньей». Обе матча пройдут 29 января.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
