Главная Футбол Новости

Болонья — Селтик, результат матча 22 января 2026, счет 2:2, 7-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Болонья» и «Селтик» сыграли вничью в матче 7-го тура Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» (Италия) и «Селтик» (Шотландия). Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). Матч закончился со счётом 2:2.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
2 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Хататэ – 6'     0:2 Трасти – 40'     1:2 Даллинга – 58'     2:2 Роу – 72'    
Удаления: нет / Хататэ – 34'

На шестой минуте полузащитник «Селтика» Рео Хататэ открыл счёт. На 34-й минуте Хататэ получил красную карточку и был удалён с поля. Спустя шесть минут защитник Остон Трасти удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте форвард хозяев поля Тейс Даллинга сократил отставание в счёте. На 72-й минуте хавбек итальянского клуба Джонатан Роу счёт сравнял.

На данный момент после семи матчей Лиги Европы «Болонья» набрала 12 очков и занимает 13-е место. «Селтик» заработал восемь очков и располагается на 23-й строчке.

В следующем туре «Болонья» на выезде сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива, а «Селтик» на домашнем стадионе встретится с «Утрехтом». Оба матча пройдут 29 января.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
