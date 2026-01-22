«Болонья» и «Селтик» сыграли вничью в матче 7-го тура Лиги Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Болонья» (Италия) и «Селтик» (Шотландия). Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). Матч закончился со счётом 2:2.

На шестой минуте полузащитник «Селтика» Рео Хататэ открыл счёт. На 34-й минуте Хататэ получил красную карточку и был удалён с поля. Спустя шесть минут защитник Остон Трасти удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте форвард хозяев поля Тейс Даллинга сократил отставание в счёте. На 72-й минуте хавбек итальянского клуба Джонатан Роу счёт сравнял.

На данный момент после семи матчей Лиги Европы «Болонья» набрала 12 очков и занимает 13-е место. «Селтик» заработал восемь очков и располагается на 23-й строчке.

В следующем туре «Болонья» на выезде сыграет с «Маккаби» из Тель-Авива, а «Селтик» на домашнем стадионе встретится с «Утрехтом». Оба матча пройдут 29 января.

Материалы по теме Официально «Селтик» уволил тренера Уилфрида Нэнси через месяц после назначения

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: