Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Зенита» Педро поделился эмоциями после разгромной победы в игре с «Шанхай Порт»

Вингер «Зенита» Педро поделился эмоциями после разгромной победы в игре с «Шанхай Порт»
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Педро высказался о матче с «Шанхай Порт» (4:1), в котором сине-бело-голубые победили со счётом 4:1, а бразильский вингер отметился голом.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Энрике – 11'     2:0 Педро – 20'     3:0 Соболев – 71'     4:0 Ерохин – 81'     4:1 Чинхун – 90'    

— Педро, поздравляем с победой в первом матче в новом году! Вы забили один из мячей — поделитесь впечатлениями.
— Большое спасибо! Очень хороший матч провели. Поздравляю всю команду! Очень рад, что удалось отличиться. Надеюсь, что продолжим в том же духе, будем наращивать обороты и продолжим эту победную серию в товарищеских встречах. Повторюсь, очень хорошая игра.

— Вспоминая ваш гол: решение перебросить мяч через вратаря в такой ситуации — единственное верное?
— Вообще, отмечу, что нас, нападающих, всегда просят врываться в свободные зоны. Я, в свою очередь, увидел такую возможность, откликнулся на передачу Луиса. И когда понял, что вратарь далеко вышел из ворот, сразу решил, что хорошо было бы попробовать перекинуть мяч через него. Рад, что удалось.

— Сегодня ваша позиция была немножко глубже обычного, в полузащите. Насколько было непривычно, если это так?
— Да, действительно, действовал сегодня ближе к Барриосу, но, с одной стороны, играл глубже, с другой — был почти всегда свободнее, чем обычно. Мне было удобно. И вообще, куда бы меня ни определили на поле, везде буду стараться показывать свой максимум, — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Материалы по теме
Дивеев — о дебюте за «Зенит»: говорят, что форма мне идёт! Приятно слышать, поверю

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android