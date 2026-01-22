Вингер «Зенита» Педро поделился эмоциями после разгромной победы в игре с «Шанхай Порт»

Крайний нападающий «Зенита» Педро высказался о матче с «Шанхай Порт» (4:1), в котором сине-бело-голубые победили со счётом 4:1, а бразильский вингер отметился голом.

— Педро, поздравляем с победой в первом матче в новом году! Вы забили один из мячей — поделитесь впечатлениями.

— Большое спасибо! Очень хороший матч провели. Поздравляю всю команду! Очень рад, что удалось отличиться. Надеюсь, что продолжим в том же духе, будем наращивать обороты и продолжим эту победную серию в товарищеских встречах. Повторюсь, очень хорошая игра.

— Вспоминая ваш гол: решение перебросить мяч через вратаря в такой ситуации — единственное верное?

— Вообще, отмечу, что нас, нападающих, всегда просят врываться в свободные зоны. Я, в свою очередь, увидел такую возможность, откликнулся на передачу Луиса. И когда понял, что вратарь далеко вышел из ворот, сразу решил, что хорошо было бы попробовать перекинуть мяч через него. Рад, что удалось.

— Сегодня ваша позиция была немножко глубже обычного, в полузащите. Насколько было непривычно, если это так?

— Да, действительно, действовал сегодня ближе к Барриосу, но, с одной стороны, играл глубже, с другой — был почти всегда свободнее, чем обычно. Мне было удобно. И вообще, куда бы меня ни определили на поле, везде буду стараться показывать свой максимум, — приводит слова Педро пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

