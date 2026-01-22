Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кто тот человек, что это определяет?» Ловчев — о возможном переходе Сауся в «Спартак»

«Кто тот человек, что это определяет?» Ловчев — о возможном переходе Сауся в «Спартак»
Комментарии

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника «Балтики» Владислава Сауся в московский клуб.

«Для меня удивительна одна вещь: ещё до вчерашнего дня новый тренер «Спартака» не знал, кто такой Саусь. А кто тогда берёт Сауся в клуб? Кто тот человек, что это определяет? Кто этот спортивный директор, как он понимает футбол? У нас столько было перспективных футболистов, которые переходили в другой клуб, но потом ничего не показывали», — сказал Ловчев в эфире «МАТЧ Премьер».

Ранее в прессе появилась информация, что «Спартак» и «Балтика» завершают переход футболиста в московский клуб.

Саусь выступает за калининградскую «Балтику» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Саусь провёл за «Балтику» 19 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и Кубке России, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Евгений Ловчев: только Дзюба может определить, когда ему заканчивать карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android