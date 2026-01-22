«Кто тот человек, что это определяет?» Ловчев — о возможном переходе Сауся в «Спартак»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном переходе полузащитника «Балтики» Владислава Сауся в московский клуб.

«Для меня удивительна одна вещь: ещё до вчерашнего дня новый тренер «Спартака» не знал, кто такой Саусь. А кто тогда берёт Сауся в клуб? Кто тот человек, что это определяет? Кто этот спортивный директор, как он понимает футбол? У нас столько было перспективных футболистов, которые переходили в другой клуб, но потом ничего не показывали», — сказал Ловчев в эфире «МАТЧ Премьер».

Ранее в прессе появилась информация, что «Спартак» и «Балтика» завершают переход футболиста в московский клуб.

Саусь выступает за калининградскую «Балтику» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Саусь провёл за «Балтику» 19 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и Кубке России, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.