Семак — о Венделе: человек так решил, что за свои опоздания платит, причём платит много

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с опозданием на сбор полузащитника Вендела. Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что бразильский футболист будет оштрафован на € 700 тыс. (62 млн рублей) за опоздание на сборы команды.

— Мы видели Вендела в расположении команды. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?

— К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причём платит много. Для клуба эта ситуация, может, и неплохая — штраф большой. Перед командой Вендел, думаю, извинится и на словах, и на деле, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

