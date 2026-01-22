Семак рассказал о состоянии Вендела, с опозданием прибывшего на сборы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии полузащитника Вендела, с опозданием прибывшего на сбор сине-бело-голубых. Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что бразильский футболист будет оштрафован на € 700 тыс. (62 млн рублей) за это опоздание.

«Состояние у него нормальное, будет работать с нами. Когда будет готов, будет играть. На сегодняшний день состояние у него неплохое. Тестирование провели, будем работать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

