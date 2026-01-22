Скидки
«Аль-Ахли» предлагает форварду «Реала» Винисиусу контракт на € 1 млрд — Джейкобс

Саудовский клуб «Аль-Ахли» предложил нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору контракт на сумму € 1 млрд. По информации журналиста Бена Джейкобса, опубликованной в социальных сетях, клуб ведёт переговоры с 25-летним игроком.

Согласно данным источника, «Аль-Ахли» сделал Винисиуса своей главной целью на летнее трансферное окно и обсуждает с ним условия контракта. Ранее игрок заявлял о желании остаться в Мадриде и готовности продлить контракт с «Реалом», однако ситуация может измениться, поскольку саудовские шейхи настроены решительно на подписание этого футболиста.

Винисиус Жуниор перешёл в «Реал» Мадрид из «Фламенго» в 2018 году за € 45 млн. В текущем сезоне он провёл 30 матчей за «сливочных», забив семь голов и отдав 11 результативных передач. Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 150 млн.

