Семак оценил дебют Дивеева за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о дебютной игре центрального защитника Игоря Дивеева в составе сине-бело-голубых. Сегодня, 22 января, санкт-петербургская команда разгромила «Шанхай Порт» со счётом 4:1. Дивеев вышел на поле с первых минут и отыграл первый тайм. «Зенит» пропустил на 90-й минуте.

— Позвольте ещё два вопроса по поводу Дивеева. Как оцените его дебют с игровой точки зрения и с точки зрения физического состояния? Тем более вы сказали, что он сыграл больше, чем предполагалось.

— Да, Игорю хотели поменьше дать сыграть, но, в принципе, 45 минут он на поле провёл, я с ним разговаривал — нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали. Я думаю, достаточно уверенно. Провёл очень хороший матч, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года.

Материалы по теме Игорь Дивеев высказался о дебютном матче в составе «Зенита»

Самые титулованные футбольные клубы России: