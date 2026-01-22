Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Семак оценил дебют Дивеева за «Зенит»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о дебютной игре центрального защитника Игоря Дивеева в составе сине-бело-голубых. Сегодня, 22 января, санкт-петербургская команда разгромила «Шанхай Порт» со счётом 4:1. Дивеев вышел на поле с первых минут и отыграл первый тайм. «Зенит» пропустил на 90-й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Энрике – 11'     2:0 Педро – 20'     3:0 Соболев – 71'     4:0 Ерохин – 81'     4:1 Чинхун – 90'    

— Позвольте ещё два вопроса по поводу Дивеева. Как оцените его дебют с игровой точки зрения и с точки зрения физического состояния? Тем более вы сказали, что он сыграл больше, чем предполагалось.
— Да, Игорю хотели поменьше дать сыграть, но, в принципе, 45 минут он на поле провёл, я с ним разговаривал — нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали. Я думаю, достаточно уверенно. Провёл очень хороший матч, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года.

Игорь Дивеев высказался о дебютном матче в составе «Зенита»

