«Денисов — слабый футболист». Ловчев сравнил игрока «Спартака» с Владиславом Саусем

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев сравнил полузащитника «Балтики» Владислава Сауся и футболиста «Спартака» Даниила Денисова.

— Лучше, чем Денисов. Однозначно. Потому что Денисов довольно слабый футболист. Пусть обижается на меня, но он слабый футболист.

— В чём Саусь сильнее Денисова?

— В том, что он не играл в «Спартаке» (смеётся). Будет играть, тогда и увидим. И увидим, что тренер из него слепит, — сказал Ловчев в эфире «МАТЧ Премьер».

Ранее в прессе появилась информация, что «Спартак» и «Балтика» завершают переход Сауся в московский клуб.

Саусь выступает за калининградскую «Балтику» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за калининградскую команду 19 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и Кубке России, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.