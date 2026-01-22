BolaVip: «Палмейрас» возобновил переговоры по переходу Нино, «Зенит» требует € 10 млн

В последние дни возобновились переговоры между «Палмейрасом» и «Зенитом» относительно возможного трансфера центрального защитника Нино. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, сине-бело-голубые требуют более € 10,1 млн за переход игрока. В бразильском клубе есть оптимизм насчёт сделки по подписанию Нино, поскольку в прошлую пятницу защитник «Зенита» сменил агентство. У предыдущего агентства, представляющего интересы футболиста, был конфликт с «Палмейрасом». На текущий момент подобной проблемы не существует.

Подчёркивается, что клуб из Сан-Паулу ещё не делал официального предложения «Зениту», однако Нино дал понять, что, если «Палмейрас» согласится на сумму, запрашиваемую санкт-петербургской командой, сделка может состояться в ближайшее время.

