Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

ПАОК — Бетис, результат матча 22 января 2026, счет 2:0, 7-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

ПАОК с Оздоевым победил «Бетис» в матче Лиги Европы, Чалов не попал в заявку
Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались ПАОК (Греция) и «Бетис» (Испания). Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу греческой команды. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
2 : 0
Бетис
Севилья, Испания
1:0 Живкович – 67'     2:0 Якумакис – 86'    

На 67-й минуте первый мяч во встрече забил полузащитник ПАОКа Андрия Живкович. На 86-й минуте нападающий Георгиос Якумакис укрепил преимущество хозяев, отличившись с пенальти.

В составе греческой команды играл российский полузащитник Магомед Оздоев. Форвард Фёдор Чалов не принимал участия во встрече, так как не был включён в заявку греков.

После семи матчей ПАОК набрал 12 очков и занимает 11-е место. Испанская команда заработала 14 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре ПАОК сыграл вничью с «Лудогорцем» — 3:3, а «Бетис» победил загребское «Динамо» со счётом 3:1.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
ПАОК благодаря голу Оздоева обыграл «Олимпиакос» и вышел в полуфинал Кубка Греции

Российские футболисты за рубежом:

Новости. Футбол
