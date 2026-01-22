ПАОК с Оздоевым победил «Бетис» в матче Лиги Европы, Чалов не попал в заявку

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались ПАОК (Греция) и «Бетис» (Испания). Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу греческой команды. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 67-й минуте первый мяч во встрече забил полузащитник ПАОКа Андрия Живкович. На 86-й минуте нападающий Георгиос Якумакис укрепил преимущество хозяев, отличившись с пенальти.

В составе греческой команды играл российский полузащитник Магомед Оздоев. Форвард Фёдор Чалов не принимал участия во встрече, так как не был включён в заявку греков.

После семи матчей ПАОК набрал 12 очков и занимает 11-е место. Испанская команда заработала 14 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре ПАОК сыграл вничью с «Лудогорцем» — 3:3, а «Бетис» победил загребское «Динамо» со счётом 3:1.

