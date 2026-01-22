«Астон Вилла» Эмери с минимальным счётом победила «Фенербахче» Тедеско в матче ЛЕ

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Фенербахче» (Турция) и «Астон Вилла» (Англия). Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Единственный мяч в матче забил нападающий «Астон Виллы» Джейдон Санчо на 25-й минуте.

После семи туров команда Доменико Тедеско набрала 11 очков и располагается в середине турнирной таблицы. Подопечные Унаи Эмери заработали 18 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Фенербахче» в выездном матче предстоит встретиться с ФКСБ из Румынии, а «Астон Вилла» на своём стадионе примет австрийский «Ред Булл Зальцбург». Обе встречи состоятся 29 января.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.