23:00 Мск
Футбол

Фенербахче — Астон Вилла, результат матча 22 января 2026, счет 0:1, 7-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Астон Вилла» Эмери с минимальным счётом победила «Фенербахче» Тедеско в матче ЛЕ
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Фенербахче» (Турция) и «Астон Вилла» (Англия). Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Санчо – 25'    

Единственный мяч в матче забил нападающий «Астон Виллы» Джейдон Санчо на 25-й минуте.

После семи туров команда Доменико Тедеско набрала 11 очков и располагается в середине турнирной таблицы. Подопечные Унаи Эмери заработали 18 очков и располагаются на второй строчке.

В следующем туре «Фенербахче» в выездном матче предстоит встретиться с ФКСБ из Румынии, а «Астон Вилла» на своём стадионе примет австрийский «Ред Булл Зальцбург». Обе встречи состоятся 29 января.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Эксперт турецкого футбола: Тедеско работает в «Фенербахче» эффективнее Моуринью
