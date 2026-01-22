Дмитрий Скопинцев вылетел в расположение «Динамо»

Защитник Дмитрий Скопинцев вылетел в расположение московского «Динамо».

Напомним, ранее главный тренер бело-голубых Ролан Гусев отметил, что Скопинцев будет оштрафован за несвоевременный приезд на зимние сборы команды.

Фото: «Чемпионат»

Скопинцев играет в «Динамо» с января 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме Агент Скопинцева отреагировал на слова Гусева о штрафе защитника за неявку на сбор

Самая крупная победа «Динамо»: