Дмитрий Скопинцев вылетел в расположение «Динамо»

Защитник Дмитрий Скопинцев вылетел в расположение московского «Динамо».
Напомним, ранее главный тренер бело-голубых Ролан Гусев отметил, что Скопинцев будет оштрафован за несвоевременный приезд на зимние сборы команды.
Фото: «Чемпионат»
Скопинцев играет в «Динамо» с января 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.
