«Лион» в гостях победил «Янг Бойз» в матче Лиги Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Янг Бойз» (Швейцария) и «Лион» (Франция). Игра проходила на стадионе «Ванкдорф» (Берне). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу французской команды.

В компенсированное к первому тайму время голом отметился полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

После семи встреч общего этапа «Лион» набрал 18 очков и занимает первое место. Швейцарская команда заработала девять очков и располагается на 21-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Самые большие стадионы мира: