Главная Футбол Новости

Янг Бойз — Лион, результат матча 22 января 2026, счет 0:1, 7-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Лион» в гостях победил «Янг Бойз» в матче Лиги Европы
Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Янг Бойз» (Швейцария) и «Лион» (Франция). Игра проходила на стадионе «Ванкдорф» (Берне). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу французской команды.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 20:45 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
0 : 1
Лион
Лион, Франция
0:1 Мэйтленд-Найлс – 45+1'    

В компенсированное к первому тайму время голом отметился полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

После семи встреч общего этапа «Лион» набрал 18 очков и занимает первое место. Швейцарская команда заработала девять очков и располагается на 21-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Эндрик — о дебютном матче за «Лион»: я очень счастлив. Победа команды — самое главное

