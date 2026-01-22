«Тоттенхэм» подтвердил достижение соглашения с «Сантосом» о трансфере 19-летнего Соузы

Лондонский «Тоттенхэм» на своём официальном сайте подтвердил достижение соглашения с бразильским клубом «Сантос» о трансфере 19-летнего защитника Соузы. Футболист подписал долгосрочный контракт и будет выступать под номером 38.

«Это невероятное чувство — присоединиться к действительно большому клубу, такому как «Тоттенхэм». Я вырос, наблюдая за играми Премьер-лиги, поэтому это моя детская мечта, и я с нетерпением жду начала сезона. Это большой шаг в моём развитии. Премьер-лига сильно отличается от того, к чему я привык в Бразилии, и я с нетерпением жду этого вызова и возможности стать частью команды здесь», — приводит слова Соузы официальный сайт клуба.

Соуза прошёл все ступени развития в «Сантосе», начав свою карьеру в клубе в возрасте девяти лет в 2016 году. Он дебютировал в основной команде в матче с «Мирасолом» в рамках чемпионата штата Сан-Паулу в январе прошлого года. В мае защитник впервые вышел на поле в высшем дивизионе Бразилии, Серии А, и уже успел провести 24 встречи.