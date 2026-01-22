Тренер «Реала Сосьедад» не рассчитывает на Арсена Захаряна — журналист Санде

Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо провёл личную беседу с несколькими футболистами команды с целью сообщить им, что они не входят в его планы. Одним из этих игроков стал российский полузащитник Арсен Захарян. Об этом сообщает журналист COPE Марко Антонио Санде на своей странице в социальной сети X.

Захарян перешёл в испанскую команду летом 2023 года. За этот период 22-летний полузащитник принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

