Ловчев: Черчесов понимает, что нужен опытный игрок. Джикия может стать таким для «Ахмата»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение, что экс-защитник «Спартака» Георгий Джикия, ныне выступающий за турецкий «Антальяспор», может быть полезен главному тренеру «Ахмата» Станиславу Черчесову в команде.

«Черчесов понимает, что ему нужен опытный игрок. Возможно, что Джикия и может стать таким для «Ахмата». В «Спартаке» в него не верили, перестали ставить в состав. Поэтому он и перестал играть в команде. И не забывайте о российском паспорте. Это сейчас тоже важный факт», — сказал Ловчев в эфире «МАТЧ Премьер».

Ранее в прессе появилась информация, что «Ахмат» проявляет интерес к экс-футболисту московского «Спартака» и сборной России.

Джикии 32 года. Действующий контракт футболиста с «Антальяспором» рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Георгия в € 1,8 млн.