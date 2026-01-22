Пол Гаскойн сообщил, что был госпитализирован после падения и перелома шести рёбер

Легенда английского футбола Пол Гаскойн сообщил о своей госпитализации после несчастного случая в праздничный период. 58-летний футболист получил перелом шести рёбер, что привело к сильной боли и панике из-за состояния здоровья.

«Я вешал что-то на стену и упал назад. Сломал шесть рёбер и проколол пару лёгких. Я попал в больницу и, конечно же, испытывал ужасную боль, мне дали обезболивающее. Я просто чувствовал, как моя шея увеличивается в размерах. Я быстро вызвал хирурга, потому что паниковал.

Я видел своего отца в облаках, и меня охватила настоящая паника. У меня было 38 операций, поэтому обычно меня это не беспокоит, но на этот раз я ужасно боялся. Я кричал: «Пожалуйста, позовите хирурга». Я плакал навзрыд!» — приводит слова Гаскойна talkSPORT.

Пол Гаскойн — известный атакующий полузащитник, который выступал за сборную Англии с 1988 по 1998 год. Он играл за ряд клубов, включая «Рейнджерс», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Лацио».