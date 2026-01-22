Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пол Гаскойн сообщил, что был госпитализирован после падения и перелома шести рёбер

Пол Гаскойн сообщил, что был госпитализирован после падения и перелома шести рёбер
Комментарии

Легенда английского футбола Пол Гаскойн сообщил о своей госпитализации после несчастного случая в праздничный период. 58-летний футболист получил перелом шести рёбер, что привело к сильной боли и панике из-за состояния здоровья.

«Я вешал что-то на стену и упал назад. Сломал шесть рёбер и проколол пару лёгких. Я попал в больницу и, конечно же, испытывал ужасную боль, мне дали обезболивающее. Я просто чувствовал, как моя шея увеличивается в размерах. Я быстро вызвал хирурга, потому что паниковал.

Я видел своего отца в облаках, и меня охватила настоящая паника. У меня было 38 операций, поэтому обычно меня это не беспокоит, но на этот раз я ужасно боялся. Я кричал: «Пожалуйста, позовите хирурга». Я плакал навзрыд!» — приводит слова Гаскойна talkSPORT.

Пол Гаскойн — известный атакующий полузащитник, который выступал за сборную Англии с 1988 по 1998 год. Он играл за ряд клубов, включая «Рейнджерс», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Лацио».

Материалы по теме
Результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android