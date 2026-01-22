Семак высказался о победном матче «Зенита» с «Шанхай Порт»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о товарищеском матче с «Шанхай Порт», в котором его команда победила со счётом 4:1.

«Самое важное сейчас — что все здоровы, все без травм. Нам внимательно нужно подходить к состоянию игроков, особенно в начале первого сбора, когда организм получает нагрузку, которая обычно в сезоне присутствует. Конечно, для нас это плюс, что все сегодня сыграли столько, сколько запланировали. По игре: я думаю, неплохой матч, было много моментов и в первом тайме, и во втором тайме. В целом я думаю, что и результатом, и качеством на данном отрезке мы удовлетворены. Но, опять же, все понимаем, что на сегодняшний день главное — состояние игроков и работа, которую проводит команда», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий «Зенита» Луис Энрике. Через девять минут вингер Педро укрепил преимущество сине-бело-голубых. На 71-й минуте форвард Александр Соболев довёл счёт до разгромного. На 81-й минуте полузащитник Александр Ерохин забил четвёртый мяч санкт-петербургской команды в матче. В концовке встречи «Шанхай Порт» сократил отставание в счёте.

