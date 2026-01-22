Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Буффон сравнил Месси и Роналду, подчеркнув их различия в функционале на футбольном поле

Буффон сравнил Месси и Роналду, подчеркнув их различия в функционале на футбольном поле
Комментарии

Легендарный вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сравнил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, подчеркнув их разные роли на футбольном поле.

«Это два совершенно разных игрока. Месси более разносторонний, потому что начинает атаки из глубины поля. Он обладает более типичным для плеймейкера техническим мастерством и видением игры. Криштиану Роналду, возможно, из-за своего возраста, стал настоящим «убийцей» в штрафной площади. По сравнению с тем, каким он был раньше. Роналду экономит энергию, поэтому он больше не выбегает на фланг, чтобы прокинуть мяч между ног или выполнить какой-нибудь эффектный удар, а с мячом в штрафной может создать голевой момент», — приводит слова Буффона BolaVip.

Материалы по теме
Видео
Португальская полиция задержала поджигателя статуи Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android