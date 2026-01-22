Буффон сравнил Месси и Роналду, подчеркнув их различия в функционале на футбольном поле

Легендарный вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон сравнил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, подчеркнув их разные роли на футбольном поле.

«Это два совершенно разных игрока. Месси более разносторонний, потому что начинает атаки из глубины поля. Он обладает более типичным для плеймейкера техническим мастерством и видением игры. Криштиану Роналду, возможно, из-за своего возраста, стал настоящим «убийцей» в штрафной площади. По сравнению с тем, каким он был раньше. Роналду экономит энергию, поэтому он больше не выбегает на фланг, чтобы прокинуть мяч между ног или выполнить какой-нибудь эффектный удар, а с мячом в штрафной может создать голевой момент», — приводит слова Буффона BolaVip.