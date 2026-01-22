Дивеев оценил уровень взаимопонимания с другими футболистами «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о взаимодействии с товарищами по команде в условиях матча. В четверг, 22 января, сине-бело-голубые разгромили «Шанхай Порт» со счётом 4:1. Дивеев вышел на поле с первых минут и отыграл первый тайм. Санкт-петербургская команда пропустила на 90-й минуте.

— Как взаимодействие с партнёрами выглядело в условиях матча?

— Я уже на протяжении недели в команде — друг друга хорошо понимаем, с Нино у нас уже есть взаимодействие. Я знаю, когда он «выдёргивается», я его страхую, и наоборот. С Мантуаном — то же самое. Всё хорошо в этом плане, — приводит слова Дивеева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

