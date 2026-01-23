Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Боруссии» Жюльен Дюранвилль уходит в аренду в «Базель» до конца сезона-2025/2026

Форвард «Боруссии» Жюльен Дюранвилль уходит в аренду в «Базель» до конца сезона-2025/2026
Комментарии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Жюльен Дюранвилль переходит в швейцарский «Базель» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Форвард присоединится к действующим чемпионам Швейцарии. Об этом сообщает немецкий клуб в своём аккаунте в социальной сети Х.

Контракт Дюранвиля с «Боруссией» действует до июня 2028 года. В текущем сезоне игрок принял участие всего в двух матчах во всех турнирах, на его счету одна результативная передача. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

После 18 туров Бундеслиги дортмундская «Боруссия» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 39 очками. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 11 очков.

«Базель» после 20 туров швейцарской Суперлиги располагается на четвёртой строчке, у команды 33 очка. Отставание от лидирующего «Туна» — 10 очков.

Материалы по теме
«Боруссия» Дортмунд в концовке вырвала победу у «Санкт-Паули» в матче Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android