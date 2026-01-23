Форвард «Боруссии» Жюльен Дюранвилль уходит в аренду в «Базель» до конца сезона-2025/2026

Нападающий дортмундской «Боруссии» Жюльен Дюранвилль переходит в швейцарский «Базель» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Форвард присоединится к действующим чемпионам Швейцарии. Об этом сообщает немецкий клуб в своём аккаунте в социальной сети Х.

Контракт Дюранвиля с «Боруссией» действует до июня 2028 года. В текущем сезоне игрок принял участие всего в двух матчах во всех турнирах, на его счету одна результативная передача. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

После 18 туров Бундеслиги дортмундская «Боруссия» располагается на второй строчке турнирной таблицы с 39 очками. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет 11 очков.

«Базель» после 20 туров швейцарской Суперлиги располагается на четвёртой строчке, у команды 33 очка. Отставание от лидирующего «Туна» — 10 очков.