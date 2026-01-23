Экс-игрок «Байера» Лунёв поделился мнением, почему Алонсо не добился успеха в «Реале»

Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунёв высказал мнение, почему экс-главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо не добился успеха в испанском гранде. Испанец был назначен в клуб минувшим летом, а уволен 12 января.

– Андрей, сейчас уволили Алонсо из «Реала». Ты всё равно с ним знаком, поработал [в «Байере»], оценил, похвалил его. Ты же в своей голове понимаешь, как он начинает работать с новой командой? Он в «Байере» проработал где-то месяцев восемь, и потом пошёл сверхуспешный сезон. В октябре, по-моему, он пришёл [в «Байер»]. Как ты думаешь, в «Реале» поторопились?

– 100%. Я думаю, футболисты не приняли, потому что завышенное эго и те требования, которые были у Алонсо, та философия, которая, я уверен, не изменилась, и они просто не приняли это.

– А какая была философия, которую могли не принять тот же Винисиус или Мбаппе?

– Там должны бегать все. То есть вся команда должна компактно атаковать, грубо говоря, чтобы при потере сразу отбирать. И так же обратно – за линию мяча, если говорить про низкий блок. Все должны работать.

В его первом сезоне, который я ещё застал, были ребята суперкачественные в плане скорости, индивидуальных действий, дриблинга с мячом, но при этом не командные. Они были в отрыве от команды в плане оборонительных действий либо прессинга. В моменте могут решить, но структурно выпадают. Таким он говорил: «Спасибо, до свидания».

– То есть он прямо их сразу «чехлил»?

– Да. Он раз поговорил, второй, третий… При этом чудак забивал реально, он выходил и решал моменты.

– Это кто был?

– Диаби. Он реально на мопеде! Там правый фланг – Фримпонг, Диаби, они неслись, просто сумасшедшие были, неслись невероятно. Они в весенней части половину голов на двоих тогда забили.

– И он [Алонсо] прямо подходил к Диаби и говорил: «Брат, надо бегать»?

– Вызывал его, да. Раз его поменял, к примеру, на 60-й минуте, хотя тот привык играть 90 минут. Тот недоволен, а Хаби его – раз, к себе: «Дружище, что тебе не нравится? Ты не выполняешь требования». Второй раз, третий раз… Ну и в конце сезона те ребята, которые не выполняли требования – спасибо, всё, — сказал Лунёв в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

