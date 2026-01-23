Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 22 января

В четверг, 22 января, состоялись 18 встреч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги Европы 22 января:
«Фрайбург» – «Маккаби» Тель-Авив – 1:0;
«Бранн» – «Мидтьюлланн» – 3:3;
«Болонья» – «Селтик» – 2:2;
«Фенербахче» – «Астон Вилла» – 0:1;
«Янг Бойз» – «Лион» – 0:1;
«Фейеноорд» – «Штурм» – 3:0;
ПАОК – «Бетис» – 2:0;
«Виктория Пльзень» – «Порту» – 1:1;
«Мальмё» – «Црвена Звезда» – 0:1;
«Сельта» – «Лилль» – 2:1;
«Ференцварош» – «Панатинаикос» – 1:1;
«Брага» – «Ноттингем Форест» – 1:0;
«Ред Булл Зальцбург» – «Базель» – 3:1;
«Рейнджерс» – «Лудогорец» – 1:1;
«Рома» – «Штутгарт» – 2:0;
«Динамо» Загреб – ФКСБ – 4:1;
«Ницца» – «Гоу Эхед Иглс» – 3:1;
«Утрехт» – «Генк» – 0:2.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.