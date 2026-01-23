Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 22 января

В четверг, 22 января, состоялись 18 встреч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 22 января:

«Фрайбург» – «Маккаби» Тель-Авив – 1:0;

«Бранн» – «Мидтьюлланн» – 3:3;

«Болонья» – «Селтик» – 2:2;

«Фенербахче» – «Астон Вилла» – 0:1;

«Янг Бойз» – «Лион» – 0:1;

«Фейеноорд» – «Штурм» – 3:0;

ПАОК – «Бетис» – 2:0;

«Виктория Пльзень» – «Порту» – 1:1;

«Мальмё» – «Црвена Звезда» – 0:1;

«Сельта» – «Лилль» – 2:1;

«Ференцварош» – «Панатинаикос» – 1:1;

«Брага» – «Ноттингем Форест» – 1:0;

«Ред Булл Зальцбург» – «Базель» – 3:1;

«Рейнджерс» – «Лудогорец» – 1:1;

«Рома» – «Штутгарт» – 2:0;

«Динамо» Загреб – ФКСБ – 4:1;

«Ницца» – «Гоу Эхед Иглс» – 3:1;

«Утрехт» – «Генк» – 0:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.