Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 22 января

Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 22 января
Комментарии

В четверг, 22 января, состоялись 18 встреч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 22 января:

«Фрайбург» – «Маккаби» Тель-Авив – 1:0;
«Бранн» – «Мидтьюлланн» – 3:3;
«Болонья» – «Селтик» – 2:2;
«Фенербахче» – «Астон Вилла» – 0:1;
«Янг Бойз» – «Лион» – 0:1;
«Фейеноорд» – «Штурм» – 3:0;
ПАОК – «Бетис» – 2:0;
«Виктория Пльзень» – «Порту» – 1:1;
«Мальмё» – «Црвена Звезда» – 0:1;
«Сельта» – «Лилль» – 2:1;
«Ференцварош» – «Панатинаикос» – 1:1;
«Брага» – «Ноттингем Форест» – 1:0;
«Ред Булл Зальцбург» – «Базель» – 3:1;
«Рейнджерс» – «Лудогорец» – 1:1;
«Рома» – «Штутгарт» – 2:0;
«Динамо» Загреб – ФКСБ – 4:1;
«Ницца» – «Гоу Эхед Иглс» – 3:1;
«Утрехт» – «Генк» – 0:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Астон Вилла» Эмери с минимальным счётом победила «Фенербахче» Тедеско в матче ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android