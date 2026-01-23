Российский защитник «Кайрата» Сорокин подтвердил, что покинет клуб

Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин подтвердил, что покинет казахстанский клуб.

«31 января у меня заканчивается контракт, после этого я ухожу из «Кайрата», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее об уходе защитника из «Кайрата» сообщил журналист Анар Ибрагимов. Подчёркивалось, что 30-летний футболист подписал контракт с одним из клубов китайской Суперлиги.

Сорокин играет за алма-атинскую команду с лета 2024 года. За этот период защитник принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

