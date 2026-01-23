Скидки
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Российский защитник «Кайрата» Сорокин подтвердил, что покинет клуб

Российский защитник «Кайрата» Сорокин подтвердил, что покинет клуб
Российский защитник «Кайрата» Егор Сорокин подтвердил, что покинет казахстанский клуб.

«31 января у меня заканчивается контракт, после этого я ухожу из «Кайрата», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее об уходе защитника из «Кайрата» сообщил журналист Анар Ибрагимов. Подчёркивалось, что 30-летний футболист подписал контракт с одним из клубов китайской Суперлиги.

Сорокин играет за алма-атинскую команду с лета 2024 года. За этот период защитник принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Российские футболисты за рубежом:

