Бывший защитник сборной Англии и «Эвертона» Томми Райт умер в возрасте 80 лет

Бывший защитник сборной Англии и «Эвертона» Томми Райт скончался в возрасте 80 лет. Райт дебютировал за национальную команду на Евро-1968, где сборная выиграла бронзовую медаль. Он также выступал на чемпионате мира 1970 года, где команда дошла до четвертьфинала, но выбыла из турнира после поражения от Западной Германии.

В общей сложности Томми Райт провёл 11 матчей за сборную Англии. Воспитанник «Эвертона» провёл всю свою игровую карьеру в этом клубе, сыграв 368 встреч, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

«Мы с прискорбием узнали о кончине Томми Райта, который провёл 11 матчей за сборную Англии. Томми дебютировал на международном уровне на чемпионате Европы 1968 года, а также дважды представлял Англию на чемпионате мира по футболу 1970 года. Наши мысли с его близкими…» — говорится в сообщении аккаунта сборной Англии в соцсети Х.

