Главная Футбол Новости

Рома — Штутгарт, результат матча 22 января 2026, счет 2:0, 7-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Рома» дома победила «Штутгарт» в матче Лиги Европы благодаря дублю Пизилли
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Рома» (Италия) и «Штутгарт» (Германия). Игра проходила на стадионе «Олимпико» (Рим). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Пизилли – 40'     2:0 Пизилли – 90+3'    

На 40-й минуте забитым мячом отметился полузащитник римского клуба Никколо Пизилли. В компенсированное ко второму тайму время Пизилли оформил дубль.

После семи матчей «Рома» набрала 15 очков и занимает шестое место. Немецкая команда заработала 12 очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «Рома» разгромила «Селтик» — 3:0, а «Штутгарт» победил «Маккаби» Тель-Авив со счётом 4:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

Комментарии
