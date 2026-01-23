«Рома» дома победила «Штутгарт» в матче Лиги Европы благодаря дублю Пизилли

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Рома» (Италия) и «Штутгарт» (Германия). Игра проходила на стадионе «Олимпико» (Рим). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 40-й минуте забитым мячом отметился полузащитник римского клуба Никколо Пизилли. В компенсированное ко второму тайму время Пизилли оформил дубль.

После семи матчей «Рома» набрала 15 очков и занимает шестое место. Немецкая команда заработала 12 очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «Рома» разгромила «Селтик» — 3:0, а «Штутгарт» победил «Маккаби» Тель-Авив со счётом 4:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

