Главная Футбол Новости

«Наверное, у него совсем нет секса, потому что он очень озлобленный тип». Коста — о Конте

Комментарии

Бывший нападающий «Челси» Диего Коста высказался о тренере Антонио Конте, который работал в лондонском клубе в период выступлений футболиста за команду.

«Он поблагодарил меня за всё и сказал, что не собирается меня использовать. За этим стояло что-то особенное. Странно, когда тренер не рассчитывает на игрока, который был его лучшим бомбардиром в предыдущем сезоне.

Он всегда злится, никогда не перестаёт дуться, с ним совсем не весело тренироваться… наверное, у него совсем нет секса, потому что он очень озлобленный тип.

Я об этом действительно сожалею, потому что был очень счастлив в «Челси». Я не хотел создавать проблем в клубе, хотя все игроки хотели, чтобы я вернулся, и все его ненавидели. Вот почему он не задержался надолго, но я желаю ему всего наилучшего в жизни», — сказал Коста в интервью на YouTube-канале The Obi One Podcast.

Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонский клуб стал чемпионом Англии и обладателем кубка страны.

