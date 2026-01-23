«Ницца» победила «Гоу Эхед Иглс» и впервые не проиграла в сезоне Лиги Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Ницца» (Франция) и «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды). Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Ниццы» Шарль Ванхаутте. В конце первого тайма нападающий Тиагу Говея укрепил преимущество хозяев. На 59-й минуте Говея оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 68-й минуте нападающий Финн Штоккерс сократил отставание «Гоу Эхед Иглс».

После семи матчей «Ницца» набрала три очка и занимает 33-е место. Это первая победа команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, до этого она потерпела шесть поражений. «Гоу Эхед Иглс» заработал шесть очков и располагается на 30-й строчке.

