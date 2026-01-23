Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ницца — Гоу Эхед Иглс, результат матча 22 января 2026, счет 3:1, 7-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

«Ницца» победила «Гоу Эхед Иглс» и впервые не проиграла в сезоне Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Ницца» (Франция) и «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды). Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
3 : 1
Гоу Эхед Иглс
Девентер, Нидерланды
1:0 Ванхаутте – 10'     2:0 Говея – 41'     3:0 Говея – 59'     3:1 Штоккерс – 68'    

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник «Ниццы» Шарль Ванхаутте. В конце первого тайма нападающий Тиагу Говея укрепил преимущество хозяев. На 59-й минуте Говея оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 68-й минуте нападающий Финн Штоккерс сократил отставание «Гоу Эхед Иглс».

После семи матчей «Ницца» набрала три очка и занимает 33-е место. Это первая победа команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, до этого она потерпела шесть поражений. «Гоу Эхед Иглс» заработал шесть очков и располагается на 30-й строчке.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
7 нехайповых звёзд топ-лиг Европы. Они заслуживают гораздо больше внимания!
7 нехайповых звёзд топ-лиг Европы. Они заслуживают гораздо больше внимания!

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android