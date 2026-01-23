Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сельта — Лилль, результат матча 22 января 2026, счет 2:1, 7-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Сельта» в меньшинстве обыграла «Лилль» и обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Сельта» (Испания) и «Лилль» (Франция). Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). В качестве главного арбитра выступил Харм Осмерс (Бремен, Германия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 7-й тур
22 января 2026, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Сведберг – 1'     2:0 Старфельт – 69'     2:1 Жиру – 86'    
Удаления: Сотело – 29' / нет

Первый мяч в матче забил полузащитник «Сельты» Уиллот Сведберг на первой минуте. На 29-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил полузащитник Уго Сотело. Защитник Карл Старфельт удвоил преимущество «Сельты» на 69-й минуте. На 86-й минуте нападающий гостей Оливье Жиру один мяч отыграл, установив окончательный счёт во встрече.

После семи туров общего этапа Лиги Европы «Сельта» набрала 12 очков и занимает 13-е место. «Лилль» заработал девять очков и располагается на 22-й строчке.

В следующем туре «Сельте» в выездном матче предстоит встретиться с «Црвеной Звездой», а «Лилль» на своём стадионе примет немецкий «Фрайбург». Обе игры состоятся 29 января.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Астон Вилла» Эмери с минимальным счётом победила «Фенербахче» Тедеско в матче ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android