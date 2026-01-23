«Сельта» в меньшинстве обыграла «Лилль» и обеспечила себе выход в плей-офф Лиги Европы

Завершился матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Сельта» (Испания) и «Лилль» (Франция). Игра проходила на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). В качестве главного арбитра выступил Харм Осмерс (Бремен, Германия). Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Сельты» Уиллот Сведберг на первой минуте. На 29-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил полузащитник Уго Сотело. Защитник Карл Старфельт удвоил преимущество «Сельты» на 69-й минуте. На 86-й минуте нападающий гостей Оливье Жиру один мяч отыграл, установив окончательный счёт во встрече.

После семи туров общего этапа Лиги Европы «Сельта» набрала 12 очков и занимает 13-е место. «Лилль» заработал девять очков и располагается на 22-й строчке.

В следующем туре «Сельте» в выездном матче предстоит встретиться с «Црвеной Звездой», а «Лилль» на своём стадионе примет немецкий «Фрайбург». Обе игры состоятся 29 января.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.