Главная Футбол Новости

Киммих — о бойкоте ЧМ-2026: больше не желаю участвовать в политических дискуссиях

Комментарии

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал возможный бойкот чемпионата мира 2026 года на фоне политики США. Он отметил, что не намерен участвовать в политических дискуссиях, так как это, по его мнению, непродуктивно. Киммих подчеркнул, что игроки должны быть осторожными в выражении своих политических взглядов.

«Я больше не желаю участвовать в политических дискуссиях. Мы осознали, что это не приносит пользы, когда мы, игроки, слишком активно высказываем свои политические взгляды.

Конечно, в какой-то мере мы также несём ответственность за выражение своего мнения. Однако я считаю, что в Германии и в Немецком футбольном союзе есть другие специалисты, которые лучше разбираются в этих вопросах и должны давать комментарии», – приводит слова Киммиха Sport1.de.

