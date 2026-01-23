Скидки
Главная Футбол Новости

«Именно такого футболиста ЦСКА не хватало». Мор — о возможной роли Баринова в новом клубе

«Именно такого футболиста ЦСКА не хватало». Мор — о возможной роли Баринова в новом клубе
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал переход в ЦСКА воспитанника и капитана «Локомотива» опорного полузащитника Дмитрия Баринова.

«Я думаю, что Баринов может стать лидером ЦСКА. Потому что на эту роль в раздевалке и на поле такого футболиста просто не было. Акинфеев был в воротах. А чтобы кто‑то на поле руководил игрой, что‑то подсказывал — нет. Очень часто бывает такое, что подустали все и сели, и тогда нужна команда от капитана, что нужно выдвигаться и атаковать. Это всё регулирует футболист. И именно такого футболиста, который эти функции взял бы на себя, ЦСКА не хватало», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

13 января официальный телеграм-канал ЦСКА объявил о подписании с Дмитрием Бариновым контракта сроком до конца сезона-2028/2029. За взрослую команду «Локомотива», в котором Дмитрий выступал с начала карьеры, футболист провёл 274 матча во всех турнирах, отметившись в них 13 забитыми мячами и 27 ассистентскими действиями.

Видео: Разговор Баринова с фанатами «Локомотива» после вылета из Кубка:

