Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никого нет в потрясающей форме». Семак — о состоянии Соболева и Мостового

«Никого нет в потрясающей форме». Семак — о состоянии Соболева и Мостового
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о функциональном состоянии нападающих Александра Соболева и Андрея Мостового после контрольного матча с китайским «Шанхай Порт» (4:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
22 января 2026, четверг. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
4 : 1
Шанхай Порт
Шанхай, Китай
1:0 Энрике – 11'     2:0 Педро – 20'     3:0 Соболев – 71'     4:0 Ерохин – 81'     4:1 Чинхун – 90'    

— То, что после перерыва на поле остались Андрей Мостовой и Александр Соболев, говорит о том, что они в потрясающей форме?
— Нет, никого нет в потрясающей форме. У нас много молодых ребят, которые толком не успели с нами потренироваться: кто-то лучше готов, кто-то — хуже. Мы так и планировали, что кто-то сыграет 45 минут, а кто-то — 60 минут. Так и получилось. Позиция нападающего изначально не такая трудоёмкая. То же касается и защитников: там были равноценные замены, проблем не было, но на каких-то позициях, где у нас была молодёжь, дали нашим более опытным игрокам сыграть чуть побольше, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В товарищеской встрече с «Шанхай Порт» Андрей Мостовой и Александр Соболев начали игру с первых минут. Мостовой был заменён на 62-й минуте, Соболев – на 72-й минуте, успев за минуту до этого записать на свой счёт третий гол сине-бело-голубых.

Материалы по теме
«Зенит» разгромил «Шанхай Порт» в товарищеском матче, Соболев забил один из голов

Видео: Болельщики «Спартака» атаковали Соболева после матча с «Зенитом»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android