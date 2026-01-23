«Никого нет в потрясающей форме». Семак — о состоянии Соболева и Мостового

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о функциональном состоянии нападающих Александра Соболева и Андрея Мостового после контрольного матча с китайским «Шанхай Порт» (4:1).

— То, что после перерыва на поле остались Андрей Мостовой и Александр Соболев, говорит о том, что они в потрясающей форме?

— Нет, никого нет в потрясающей форме. У нас много молодых ребят, которые толком не успели с нами потренироваться: кто-то лучше готов, кто-то — хуже. Мы так и планировали, что кто-то сыграет 45 минут, а кто-то — 60 минут. Так и получилось. Позиция нападающего изначально не такая трудоёмкая. То же касается и защитников: там были равноценные замены, проблем не было, но на каких-то позициях, где у нас была молодёжь, дали нашим более опытным игрокам сыграть чуть побольше, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В товарищеской встрече с «Шанхай Порт» Андрей Мостовой и Александр Соболев начали игру с первых минут. Мостовой был заменён на 62-й минуте, Соболев – на 72-й минуте, успев за минуту до этого записать на свой счёт третий гол сине-бело-голубых.

