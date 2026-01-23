Скидки
Капитан «Ливерпуля» ван Дейк раскритиковал журналиста за вопрос о замене Слота на Алонсо

Капитан английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк раскритиковал журналиста, который перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов спросил у главного тренера команды Арне Слота, когда его заменит Хаби Алонсо.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 45+1'     0:2 Рульи – 72'     0:3 Гакпо – 90+3'    

«Это было очень неуважительно. Критика — часть игры, мы все это понимаем, но, думаю, именно поэтому этого журналиста здесь сейчас и нет. Критика — неотъемлемая часть нашей работы, мы с этим живём, и, если честно, она абсолютно оправданна, если смотреть на то, как мы проводим этот сезон, к сожалению для нас, особенно с учётом прошлого года», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

«Ливерпуль» разгромил «Марсель» со счётом 3:0 и занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

