Капитан «Ливерпуля» ван Дейк раскритиковал журналиста за вопрос о замене Слота на Алонсо

Капитан английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк раскритиковал журналиста, который перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов спросил у главного тренера команды Арне Слота, когда его заменит Хаби Алонсо.

«Это было очень неуважительно. Критика — часть игры, мы все это понимаем, но, думаю, именно поэтому этого журналиста здесь сейчас и нет. Критика — неотъемлемая часть нашей работы, мы с этим живём, и, если честно, она абсолютно оправданна, если смотреть на то, как мы проводим этот сезон, к сожалению для нас, особенно с учётом прошлого года», — приводит слова ван Дейка Daily Mail.

«Ливерпуль» разгромил «Марсель» со счётом 3:0 и занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.