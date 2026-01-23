Виталий Кутузов: Раньери сказал, что я охренительный футболист

Белорусский экс-нападающий «Милана», «Спортинга» и сборной Беларуси Виталий Кутузов рассказал о работе под руководством главного тренера Клаудио Раньери в итальянской «Парме».

«Раньери находил баланс при том, что у «Пармы» тогда были трудные времена. Мы стояли на вылет к Рождеству, увольняют Пиоли – ничего не получалось. Возвращается Клаудио, и переворачивает команду, ситуацию в таблице. У нас получилось остаться, а потом Раньери так же спас «Сампдорию», «Кальяри», сотворил чудо с «Лестером» в АПЛ. Этому человеку вообще дано рождать чудеса, хотя не могу сказать, что он делал что-то грандиозное. Создавал дисциплину, преобразовывал внутриколлективные процессы, а работа с телом была минимальная. В «Парме» играл Доменико Морфео – человек, который с массажного стола вставал только по праздникам, – и даже он заплакал после первого командного собрания с Раньери. Это характеризует, как Клаудио может добраться до души любого. Он и до Фернанду Коуту достучался, который уже практически закончил карьеру и просто сидел на зарплате. И до меня, конечно.

Простой пример. Мы играем в с «Брагой» на выезде в Кубке УЕФА, я чуть залечил повреждения, ахиллу стало полегче. Раньери ставит меня в состав, и игра даётся тяжело. Перерыв, счёт 0:0, Раньери подошёл ко мне и положил руку на плечо: «Виталь, ты же охренительный футболист!» Тогда я для себя это понял, поблагодарил тренера – эти слова меня окрылили. Я долго просто лежал на массажном столе и не был для Клаудио активом, но после он нащупал подход, и мы вместе начали работать, пытаться что-то создать. Я тоже старался помочь Раньери, как и для всех тренеров был для него солдатом, который всегда поддерживает и понимает, что без единения ничего не родится», — рассказал Кутузов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

45-летний Виталий Кутузов выступал за «Парму» под руководством Клаудио Раньери в сезоне-2006/2007 и провёл на этом отрезке пять матчей во всех турнирах без результативных действий.