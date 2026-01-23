Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились шесть клубов, которые досрочно вылетели из Лиги Европы

Определились шесть клубов, которые досрочно вылетели из Лиги Европы
Комментарии

Определились шесть команд, которые потеряли математические шансы на выход в зону плей-офф Лиги Европы сезона 2025/2026.

Потеряли шансы за борьбу за зону плей-офф Лиги Европы «Штурм» (4), «Рейнджерс» (4), «Ницца» (3), «Утрехт» (1), «Мальмё» (1), «Маккаби Тель-Авив» (1).

Напомним, восемь лучших команд общего этапа выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е место участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала турнира.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», который в финале прошлогоднего турнира обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
Материалы по теме
Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 22 января
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android