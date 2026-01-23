Определились шесть клубов, которые досрочно вылетели из Лиги Европы

Определились шесть команд, которые потеряли математические шансы на выход в зону плей-офф Лиги Европы сезона 2025/2026.

Потеряли шансы за борьбу за зону плей-офф Лиги Европы «Штурм» (4), «Рейнджерс» (4), «Ницца» (3), «Утрехт» (1), «Мальмё» (1), «Маккаби Тель-Авив» (1).

Напомним, восемь лучших команд общего этапа выйдут напрямую в 1/8 финала, а занявшие с девятого по 24-е место участники сыграют в стыковом раунде, победители которого тоже попадут в 1/8 финала турнира.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм», который в финале прошлогоднего турнира обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.